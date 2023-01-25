Из Ясиноватой в Донецк запустят автобус после годового простоя из-за обстрелов

Ясиноватая практически каждый день под обстрелами украинских боевиков. Фото: Телеграм мэра города

Движение пассажирского автобуса сообщением Ясиноватая - Донецк планируется возобновить в феврале этого года после годового простоя из-за боевых действий. Об этом Донецкому агентству новостей сегодня сообщил глава администрации Ясиноватой.

Ранее сообщалось, что прямое пассажирское сообщение между Донецком и Ясиноватой не осуществляется с февраля 2022 года из-за боевых действий.

- Мы планируем запустить несколько автобусов из Ясиноватой в Донецк. В феврале мы уже сделаем пробный маршрут и соединим Ясиноватую и Донецк, вернем прежний маршрут, - рассказал Дмитрий Шевченко.

Сейчас в Ясиноватой действует только один междугородний маршрут - с Макеевкой. Ясиноватая практически каждый день под обстрелами украинских боевиков. ВФУ бьют из НАТОвского калибра по жилым кварталам города.

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