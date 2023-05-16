Автобусы из Ясиноватой в Донецк должны начать курсировать уже в ближайшее время

Маршрут выстроят по-новому с учетом безопасности пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автобусы сообщением «Ясиноватая-Донецк» могут начать курсировать между городами уже в ближайшее время. Об этом сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Он уточнил, что сейчас городские власти согласовывают данный вопрос с Министерством транспорта ДНР. Для возобновления движения автобусов осталось получить лицензию.

- На данный момент у нас есть пять автобусов для этого маршрута, мы подготовили все документы, все передано в Министерство транспорта. Как только мы получаем лицензию, данный маршрут начнет работу, - заявил градоначальник.

По словам Шевченко, помимо получения самого разрешения сейчас проводится работа по формированию нового маршрута в Донецк с учетом безопасности пассажиров. Этот маршрут не будет повторять предыдущий.

Напомним, прямое пассажирское сообщение между Ясиноватой и Донецком не осуществляется с февраля 2022 года из-за украинских обстрелов. Ранее сообщалось, что запуск автобусов из Ясиноватой в Донецк отложили на неопределенное время из-за сложной обстановки.

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