Мэр Ясиноватой опроверг информацию о прекращении работы железной дороги в ДНР

Железная дорога в Ясиноватой по-прежнему работает Фото: Иван ПРОХОРОВ

Информация о том, что железная дорога в Ясиноватой якобы прекращает свою работу, не соответствует действительности. Об этом заявил мэр города Дмитрий Шевченко.

Он подтвердил, что из-за обстрелов ВСУ железная дорога сильно пострадала. Однако на данный момент она полностью выполняет свои функции.

- Рассказы о том, что железная дорога больше не будет функционировать не соответствуют действительности. Инфраструктура очень сильно повреждена, но сейчас она готова к выполнению абсолютно любых видов деятельности, которые относятся к ней. Вся основная инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии, - заявил мэр.

Градоначальник также отметил, что все необходимые ремонтные работы на железной дороге в Ясиноватой проводятся на постоянной основе.

Напомним, ранее сообщалось, что автобусы из Ясиноватой в Донецк должны начать курсировать уже в ближайшее время. Прямое пассажирское сообщение между городами было нарушено с февраля 2022 года из-за украинских обстрелов. Запуск автобусов из Ясиноватой в Донецк отложили на неопределенное время из-за сложной обстановки.

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