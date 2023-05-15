Рустам Мингазов и Денис Цуканов ушли с постов в Правительстве ДНР

Правительство региона покинули два человека Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Правительстве Донецкой Народной Республики произошли новые кадровые изменения. Рустам Мингазов и Денис Цуканов покинули занимаемые ими посты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Правительство покидают исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Рустам Мингазов и зампредседателя правительства - руководитель аппарата Денис Цуканов, - отметил он.

Глава региона поблагодарил уже бывших членов Правительства за продуктивную командную работу и пожелал им успехов на новом поприще.

Напомним, что в конце марта 2023 года свой пост в ДНР покинул председатель Правительства Республики Виталий Хоценко. Указом Президента РФ он был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Омской области. Место главы регионального правительства занял Евгений Солнцев. Ранее Правительство ДНР было отправлено в отставку.

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