Глава Правительства ДНР Виталий Хоценко назначен врио губернатора Омской области

Виталий Хоценко возглавлял Правительство ДНР с 22 июня 2022 года. Фото: ТГ/Хоценко

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Буркова, врио назначен глава Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Выражаю огромную благодарность за самоотверженный труд на посту председателя Правительства Донецкой Народной Республики Виталию Хоценко. Виталий Павлович, поздравляю с новым назначением и желаю дальнейших успехов, в которых не сомневаюсь! – написал в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что за время работы в должности председателя Правительства Виталию Хоценко удалось решить целый пул сложнейших задач, в том числе и связанных с переходным интеграционным периодом. Богатый опыт, накопленный в том числе и в Минпромторге РФ, очень помог Республике.

- Профессионал, готовый работать на благо России, не жалея себя. Переезд к нам в столь небезопасное время еще раз это подтверждает. Командный человек, с ним комфортно работать, и я уверен, что мы и дальше будем сотрудничать, налаживая взаимодействие между регионами, - подчеркнул Пушилин.

Виталий Хоценко возглавлял Правительство ДНР с 22 июня 2022 года. Хоценко родился 18 марта 1986 года в Днепропетровске. Окончил социологический факультет МГУ, Сингапурский институт маркетинга по специальности «Бизнес-менеджмент» и Специализированный институт юриспруденции по специальности «Юриспруденция», магистратуру в РАНХиГС по специальности «Государственное регулирование экономики» и аспирантуру в МГУ.

16 декабря 2013 года Хоценко был назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. 12 сентября 2019 года занял пост директора Департамента промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ.

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