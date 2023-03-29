Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей Республики принять участие в предварительном голосовании «Единой России»

Леонид Пасечник сообщил, что среди уже зарегистрированных самому молодому кандидату 21 год, а самому опытному - 74 года, много женщин. Фото: ЛИЦ

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник пригласил всех желающих жителей Республики принять участие в предварительном голосовании, организуемом всероссийской политической партией «Единая Россия» (ЕР). Он напомнил, что в сентябре в ЛНР пройдут выборы в Народный Совет и органы местного самоуправления.

- И если другие партии формируют списки сами, то "Единая Россия" дает возможность жителям самим выбрать тех, кому они доверяют. Важно, что стать кандидатом может каждый житель Республики, желающий возродить родной край! Приглашаю всех, кто чувствует в себе силы принять участие в предварительном голосовании. Выдвинуться или поддержать кандидатов, которым вы доверяете, - написал в своем Telegram-канале руководитель Республики.

Он отметил, что оргкомитет уже зарегистрировал в ЛНР 54 кандидата для участия в предварительном голосовании.

- Радует, что, помимо опытных политиков и действующих депутатов Народного Совета, очень много новичков - учителя, общественники, предприниматели, рабочие и защитники нашей Родины. Это люди самых разных возрастов: самому молодому кандидату 21 год, а самому опытному - 74 года, много женщин. Отрадно видеть такую активность, которая еще раз говорит о том, что в ЛНР живут люди, которым не безразлично будущее Луганщины, - подчеркнул Пасечник.

Тем временем, оргкомитет определил на территории ЛНР 30 счетных участков для предварительного голосования ЕР.

Председатель Народного Совета ЛНР, секретарь Луганского регионального отделения "Единой России" Денис Мирошниченко рассказал, что участки будут работать там, где это будет безопасно, отметив, что это большая часть территории Республики.

- Мы определили количество счетных участков, которые будут задействованы непосредственно в предварительном голосовании. Исходили из позиции, что для нас очень важна безопасность, но в то же время мы понимаем, что мы полноценный субъект Российской Федерации, несмотря на проведение специальной военной операции, поэтому мы смотрели географию таким образом, чтобы как можно больше людей могли принять участие, - сказал Мирошниченко.

Напомним, праймериз — предварительный внутрипартийный отбор кандидатов для их дальнейшего участия в выборах. «Единая Россия» — единственная в стране партия, которая проводит такое голосование. Принять участие в качестве кандидата могут граждане России, которые являются членами и сторонниками партии или беспартийными.

Выдвинуть свою кандидатуру на праймериз жители ЛНР могут до 27 апреля включительно. Агитационный период для кандидатов начинается сразу после выдвижения и завершится 21 мая. Регистрация избирателей пройдет на сайте PG.ER.RU с 17 апреля по 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги». Само электронное голосование состоится с 22 по 28 мая. В ЛНР также организуют избирательные участки и выездное голосование.

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