В ЛНР начнут работать специалисты по оказанию кризисной психологической помощи

Получить необходимую психологическую помощь жители Республики смогут бесплатно. Фото: архив «КП»

С апреля в Луганской Народной Республике начнут работать психологи, которые прошли обучение по программе оказания помощи в экстремальных и кризисных состояниях. Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.

Она отметила, что 50 психологов из разных городов Луганщины прошли подготовку на базе Тамбовского государственного университета имени Гавриила Державина по программе, что была разработана специально для специалистов из ЛНР.

- Сейчас идет трудоустройство обученных специалистов на территории Республики. И уже в апреле месяце жители Республики смогут обратиться за получением квалифицированной психологической помощи, - заявила министр.

По словам Пащенко, люди смогут получить бесплатную психологическую помощь, при этом труд самих психологов будет оплачен.

Уже на стадии запуска работы специалисты формируют специальные группы поддержки для семей военных, раненых, детей Республики и их родителей.

Руководитель Минздрава также подчеркнула, что министерство окажет всестороннюю поддержку реализуемому в ЛНР пилотному проекту. Кроме того, достигнута договоренность о предоставлении психологической помощи раненым в больницах.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Новый медцентр в Мариуполе оснастят современным оборудованием и техникой

Строительство медицинского учреждения продолжается (подробнее)