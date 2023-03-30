Евгений Солнцев назначен новым Председателем Правительства ДНР

Евгений Солнцев возглавит Правительство Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подписал указ о назначении на должность Председателя Правительства ДНР Евгения Солнцева. Ранее Солнцев занимал должность вице-премьера. Соответствующий документ опубликован на сайте Дениса Пушилина.

— Назначить Председателем Правительства ДНР Солнцева Евгения Александровича. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — сказано в документе.

Указ врио Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина вступает в силу с 30 марта.

Напомним, что предыдущим указом Денис Пушилин отправил в отставку Правительство Республики, а также освободил с должности Председателя Правительства Виталия Хоценко. При этом Правительство продолжит выполнять свои обязанности до момента формирования нового. Увольнение Хоценко связано с его переходом на должность губернатора Омской области.

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