Правительство ДНР формально уходит в отставку

Правительство Республики официально сложит свои полномочия после избрания нового состава. Фото: ТГ/Хоценко

После того, как Президент России Владимир Путин назначил председателя Правительства ДНР Виталия Хоценко на новый пост в Омскую область, место премьера в Республике освободилось. Соответственно, Правительство Донецкой Народной Республики формально уходит в отставку. Однако оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

- Фактически все продолжают работать на своих местах. Нынешний состав Правительства у нас сильный, с задачами справляется, - заявил он.

Напомним, ранее Денис Пушилин поблагодарил Виталия Хоценко за плодотворную работу на должности премьер-министра ДНР. По словам лидера Республики, это командный человек, с которым было комфортно работать. Отметим, что согласно новому назначению бывший председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко займет пост врио губернатора Омской области.

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