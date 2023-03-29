Денис Пушилин поблагодарил Виталия Хоценко за плодотворную работу на должности премьер-министра ДНР

Богатый опыт Хоценко (на фото - слева) очень помог Республике. Фото: Тt.me/HocenkoVP

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил за работу на посту Председателя Правительства Республики Виталия Хоценко. Он отметил, что за это время Виталию Павловичу удалось решить целый пул сложнейших задач, в том числе связанных с переходным интеграционным периодом после присоединения региона к РФ. В этом, безусловно, ему помог богатый опыт, накопленный в том числе и в Минпромторге России.

По словам Пушилина, Хоценко - настоящий профессионал, который готов работать на благо России, не жалея своих сил. Ярким подтверждением тому стал его переезд на Донбасс в столь небезопасное время.

- Командный человек, с ним комфортно работать, и я уверен, что мы и дальше будем сотрудничать, налаживая взаимодействие между регионами, - заявил Денис Пушилин и поздравил бывшего премьера с новым назначением.

Отметим, что Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко займет пост врио губернатора Омской области.

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