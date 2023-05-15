На улицы Донецка вышла первая партия низкопольных автобусов ЛиАЗ из Москвы

На городской маршрут № 2 «ДМЗ - ж/д вокзал» выпущена первая партия низкопольных автобусов. Фото: ТГ/Кулемзин

На улицы Донецка вышла первая партия низкопольных автобусов ЛиАЗ, полученных в качестве шефской помощи от Москвы. Поступивший из российской столицы транспорт начал обслуживать один из местных городских маршрутов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Сегодня на городской маршрут № 2 «ДМЗ - ж/д вокзал» выпущена первая партия низкопольных автобусов ЛиАЗ, полученных от шеф-региона города Москвы, - проинформировал градоначальник.

По словам мэра, в Донецке хотят со временем обновить весь городской автобусный парк.

- В дальнейших планах обновление всего муниципального транспорта, работающего на городских маршрутах общего пользования, - заявил Кулемзин, выразив при этом большую признательность правительству Москвы за поддержу Донецка и помощь в восстановлении и развитии транспортной отрасли.

Напомним, еще в апреле в Донецке заметили новые автобусы большой вместимости. Они находились в одном из автопарков республиканской столицы. Тем временем в Мариуполе заявили про нехватку водителей автобусов. Со 2 мая в приморском городе начали курсировать первые трамваи.

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