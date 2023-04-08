В Донецке заметили новый пассажирский транспорт

Автобусы марки ЛиАЗ-5292 выполнены в красно-белой цветовой гамме, а на борт машин нанесен флаг ДНР. Фото: ДАН

В Донецке заметили новые автобусы большой вместимости. Они находятся в одном из автопарков республиканской столицы и предположительно поступили в город в качестве гуманитарной помощи от Москвы. Об этом сообщили в ДАН.

Уточняется, что замеченные автобусы марки ЛиАЗ-5292 выполнены в красно-белой цветовой гамме, а на борт машин нанесен флаг ДНР. Отметим, что по дорогам Москвы ездят автобусы такой же марки, раскрашенные в голубой и синий цвета.

Помимо этого, на пассажирский транспорт уже нанесены логотипы «Донэлектроавтотранса». Судя по автомобильным номерам, автобусы доставлены в Донецк из российской столицы.

Напомним, автобусы большой пассажирской вместимости от Ликинского автобусного завода (ЛиАЗ) были замечены жителями городов Донецкой Народной Республики также в ноябре 2021 года. Их видели на улицах Донецка и Макеевки. Сразу же после этого стало известно, что в Макеевке объявили про набор водителей категории «D». Шоферам обещали полный социальный пакет и неплохую зарплату.

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