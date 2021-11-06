В ДНР завезли российские автобусы, начался набор водителей

Новый транспорт был замечен на улицах Донецка и Макеевки. Фото: ДАН

Автобусы большой пассажирской вместимости от Ликинского автобусного завода (ЛиАЗ) были замечены жителями городов Донецкой Народной Республики. Их видели на улицах Донецка и Макеевки. Транспорт ехал в направлении автобусных парков и городских депо. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

Стало известно, что в Макеевке уже объявили про набор водителей категории «D» для работы на автобусах ЛиАЗ-5292. Объявления об открытых вакансиях можно найти в сети на ресурсах городской администрации и в телеграм-канале мэра Макеевки Сергея Голощапова.

- Коммунальное предприятие «Макэлектротранс» предлагает зарплату в 22 тысячи рублей и полный социальный пакет, - цитирует агентство одно из сообщений.

Уточняется, что в серийное производство автобусы ЛиАЗ-5292 поступили с 2004 года и стали достаточно популярны в России. В целом количество сидячих мест в них достигает 42, а общая вместимость составляет 110 пассажиров.

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