В Мариуполе начали курсировать первые трамваи: Как они будут ходить

2 мая в Мариуполе были введены в строй более 10 км трамвайного пути. Фото: ТГ/Солнцев

2 мая в Мариуполе возобновили движение трамваев. Они будут курсировать по маршруту №10, который пролегает между Жовтневым (Октябрьским) и Ильичевским районами. Это первый запуск трамваев с момента освобождения города. Ранее на возобновленном трамвайном маршруте велся ремонт линий.

Напомним, запуск трамвайного движения в Мариуполе президент России Владимир Путин назвал значимым событием для города и его жителей. Он принял участие в церемонии запуска трамваев по видеосвязи.

- Первая трамвайная линия открылась здесь ровно, почти что ровно, 90 лет назад, а точнее - 1 мая 1933 года, и на протяжении многих лет этот вид транспорта пользовался большой популярностью, - отметил глава государства.

По словам Путина, во время своей рабочей поездки в Мариуполь в марте он обсудил с профильными чиновниками основные проблемы города, в том числе необходимость возобновить трамвайное движение. Президент обратил внимание, что уже 2 мая в Мариуполе были введены в строй более 10 км пути, и анонсировал дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры в городе.

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