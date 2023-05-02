Президент России по видеосвязи принял участие в запуске трамвайного движения в Мариуполе

Сегодня в Мариуполе ввели в строй более 10 км трамвайного пути. Фото: ТГ/Солнцев

2 мая в Мариуполе возобновили движение трамваев по маршруту №10, который пролегает между Жовтневым (Октябрьским) и Ильичевским районами. Это первый запуск трамваев с момента освобождения города. С таким значимым событием всех мариупольцев поздравил Президент России Владимир Путин, который присоединился к торжественной церемонии по видеосвязи.

Глава государства напомнил, что первая трамвайная линия открылась здесь почти 90 лет назад - 1 мая 1933 года, и на протяжении многих лет этот вид транспорта пользовался у здешних жителей большой популярностью. Сегодня же в Мариуполе ввели в строй более 10 км трамвайного пути.

- Конечно, это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на 100 км. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере, - отметил Владимир Путин, заверив, что российские власти будут прилагать усилия для дальнейшего развития транспортного сообщения в Мариуполе, в том числе за счет увеличения числа маршрутов и обновления парка общественного транспорта.

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