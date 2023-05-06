Мэр Мариуполя заявил, что в городе не хватает водителей автобусов

Местное автотранспортное предприятие готово пополнять штат Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мариуполе работают над увеличением количества автобусов на маршрутах. В городе хватает подвижного состава, однако многие машины не выходят на линии по причине нехватки водителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Олег Моргун.

Он уточнил, что местное автотранспортное предприятие набирает людей в штат.

- МУП АГМ «Мариупольтранс» ведет набор. Со своей стороны, призываю нетрудоустроенных мариупольцев с водительским стажем вливаться в дружный коллектив транспортников, - написал мэр и добавил, что так желающие смогут обеспечить себя официальной работой, стабильной зарплатой и заодно помогут городу решить этот злободневный вопрос.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 мая в Мариуполе возобновили движение трамваев. Они будут курсировать по маршруту №10, который пролегает между Жовтневым (Октябрьским) и Ильичевским районами. Власти планируют отремонтировать еще одну линию на севере города. Она проходит мимо меткомбината имени Ильича и составляет около 16 километров.

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