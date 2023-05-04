В Мариуполе после запуска движения трамваев планируют отремонтировать еще одну трамвайную линию вдоль ММК имени Ильича

2 мая в Мариуполе возобновили движение трамваев. Фото: ТГ/Солнцев

В Мариуполе после запуска трамвайного движения планируют отремонтировать еще одну линию на севере города. Она пролегает в Ильичевском районе и рассматривается властями как первоочередная к восстановлению. Об этом сообщил ДАН глава администрации города Олег Моргун.

Он уточнил, что данная трамвайная линия проходит мимо меткомбината имени Ильича и составляет в длину около шестнадцати километров.

- Пока это планы, восстановить линию протяженностью порядка 16 км. Тоже в Ильичевском районе вдоль ММК имени Ильича, она будет идти так: проспект Ильича, затем поворот Мухино и далее наверх, - рассказал мэр.

По словам Моргуна, это будет уже вторая восстановленная трамвайная линия в городе. Он отметил, что протяженность первой отремонтированной в Мариуполе линии составляет 11 километров, по ней курсируют 13 вагонов. Градоначальник утверждает, что маршрут очень востребован - трамваи ходят полными.

Напомним, 2 мая в Мариуполе возобновили движение трамваев. Они будут курсировать по маршруту №10, который пролегает между Жовтневым (Октябрьским) и Ильичевским районами.

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