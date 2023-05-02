В Мариуполе запустили первый трамвайный маршрут после ремонтно-восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ

Президент России Владимир Путин по видеоконференции принял участие в торжественной церемонии запуска трамвайного движения в Мариуполе

Часть масштабной работы

Глава государства отметил, что это значимое событие для города и для его жителей. Также президент напомнил, что первая трамвайная линия открылась в Мариуполе почти что ровно 90 лет назад, а точнее – 1 мая 1933 года, и на протяжении многих лет этот вид транспорта пользовался большой популярностью.

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске первого трамвайного маршрута в Мариуполе. Фото: Скриншот видео / kremlin.ru

- В марте текущего года в ходе поездки в Мариуполь мы говорили с коллегами об основных городских проблемах, в том числе о необходимости возобновления трамвайного движения. Сегодня вводится в строй более десяти километров пути. Конечно, это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на сто километров, - отметил Владимир Путин, выступая по видеоконференции. - Но это только начало, первый этап работы в данной сфере. Впоследствии будем развивать транспортную инфраструктуру города, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта, а здесь есть над чем поработать, в целом создавать современную систему пассажирских перевозок.

Президент подчеркнул, что все это – только часть масштабной работы, которая, несмотря на все сложности, уже сейчас активно ведётся и в Запорожской, и в Херсонской областях, на Донбассе.

- Здесь строятся и ремонтируются дороги, жильё, объекты образования, здравоохранения и энергетики, налаживается промышленное, сельскохозяйственное производство. Будем, конечно, и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться, чтобы жизнь в городах и посёлках этих регионов возвращалась в нормальное русло, - добавил Владимир Путин.

В Мариуполе запустили первый трамвайный маршрут после ремонтно-восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе запустили первый трамвайный маршрут после ремонтно-восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе запустили первый трамвайный маршрут после ремонтно-восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе запустили первый трамвайный маршрут после ремонтно-восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ

Все намеченное будет выполнено

Президент отметил, что проект по ремонту трамвайных путей в Мариуполе реализуется благодаря содействию Правительства Санкт-Петербурга. Кстати, в видеоконференции Владимир Путин принял участие, находясь как раз, в Петербурге.

Глава государства отдельно поблагодарил все российские регионы, строителей, инженеров, специалистов разных профессий, которые задействованы в восстановительных работах и оказывают поддержку новым субъектам Российской Федерации.

- Вместе с тем нам предстоит ещё многое сделать для возобновления нормальной жизнедеятельности и восстановления, благоустройства Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для этого в конце апреля была утверждена программа социального и экономического развития данных территорий на период до 2025 года. Она подготовлена совместно и с регионами, и с Правительством. На ближайших совещаниях с членами Правительства, безусловно, обсудим текущую ситуацию и планы развития конкретных секторов экономики, заслушаем доклады профильных ведомств. Важно предельно чётко обозначить, какие результаты и в какие сроки дадут мероприятия этой программы, чтобы люди видели перспективы. Не сомневаюсь, что общими усилиями всё намеченное будет, безусловно, выполнено. Необходимые для этого ресурсы, опыт и компетенции у нас есть, - подытожил Владимир Путин.

Ремонт контактной сети проведен на высшем уровне

В запуске трамвайного движения также приняли участие Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, вице-губернатор Санкт-Петербурга – руководитель Администрации губернатора Санкт-Петербурга Валерий Пикалёв, мэр Мариуполя Олег Моргун, директор «Мариупольтранса» Константин Нехаев, а также работники трамвайного депо №3 Мариуполя и ветераны Великой Отечественной войны.

В Мариуполе запустили первый трамвайный маршрут после ремонтно-восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе запустили первый трамвайный маршрут после ремонтно-восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе запустили первый трамвайный маршрут после ремонтно-восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе запустили первый трамвайный маршрут после ремонтно-восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ

Напомним, что запуску трамвайного движения в Мариуполе предшествовали восстановительные работы, после завершения которых - 16 апреля - были проведены пуско-наладочные работы первой восстановленной трамвайной линии Мариуполя.

За два с половиной месяца подрядчиками были выполнены: монтаж новой контактной сети по всей длине маршрута, укладка новых питающих фидеров, замена всех питающих силовых подстанций, замена фидерных шкафов, замена дистанции рельсового пути, поврежденной боевыми действиями, замена поврежденных опор контактной сети.

В Мариуполе запустили первый трамвайный маршрут после ремонтно-восстановительных работ Фото: Александр ИВАНОВ

Как говорят транспортные старожилы Мариуполя, связавшие свою работу с электротранспортом, ремонт контактной сети проведен на высшем уровне.

Движение трамваев будет осуществиться по маршруту № 10 «Горбольница № 2 – Энергоучасток». Маршрут соединит соединяет Жовтневый (Октябрьский) и Ильичевский районы. Это первый трамвайный маршрут в городе, который запустили после ремонтно-восстановительных работ.

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