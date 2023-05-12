В ДНР открыта только половина от необходимого количества окон обслуживания граждан в МФЦ

С учетом численности населения региона число окон обслуживания граждан в сети МФЦ должно быть вдвое больше. Фото: МВД ДНР

В Донецкой Народной Республике открыта только половина от необходимого количества окон обслуживания граждан в МФЦ. Однако возможности приема жителей многофункциональными центрами планируют расширить. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Республики.

- С учетом численности населения ДНР число окон обслуживания граждан в сети МФЦ должно быть более 500. На сегодняшний день в ДНР функционируют 29 отделений ГБУ «МФЦ ДНР» с 284 окнами приема, что позволяет обеспечить порядка 1,5 млн населения, - пояснили в ведомстве.

Представители министерства уточнили, что для полного обеспечения жителей госуслугами планируется обустройство новых отделений многофункциональных центров, а в действующих откроют дополнительные окна.

Напомним, ранее сообщалось, что более 40 тысяч жителей ДНР смогли оформить ИНН и СНИЛС через многофункциональные центры Республики. На сегодняшний день в регионе функционируют 29 стационарных отделов МФЦ и четыре мобильных центра. Перечень предоставляемых здесь жителям госуслуг расширился до 36.

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