Более 200 км труб планируют отремонтировать к началу нового отопительного сезона в ДНР

Специалисты уже приступили к ремонту систем централизованного отопления в регионе. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике к началу следующего отопительного сезона проведут капитальный ремонт водопроводных сетей. Всего планируется отремонтировать более 200 км труб. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Там уточнили, что власти уделяют особое внимание подготовке к предстоящей зиме.

- В ДНР запланирован капитальный ремонт 230,941 км магистральных водоводов и водопроводных сетей системы централизованного водоснабжения, - пояснили в ведомстве.

Напомним, в ДНР начали подготовку к новому отопительному сезону, чтобы значительно улучшить ситуацию по сравнению с предыдущим зимним периодом. Специалисты уже приступили к ремонту систем централизованного отопления в регионе. Ранее сообщалось, что Донецкая Народная Республика прошла самый сложный в истории отопительный сезон. Наиболее тяжелая ситуация наблюдалась в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой.

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