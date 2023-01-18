«Самая сложная ситуация в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой»: руководитель Минстроя ДНР рассказал, почему не везде горячие батареи

В Донецке и ряде других городов проблемы с отоплением квартир. Фото: Архив «КП»

17 января министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Эдуард Осипов совместно с руководителями профильных ведомств принял участие в совещании, посвященном проблемным вопросам водо- и теплоснабжения, которое проводил врио главы ДНР Денис Пушилин.

- Самая сложная ситуация, остается в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой. Ограниченное водоснабжение не позволяет обеспечить стабильную работу котельных. Из-за продолжающихся боевых действий происходят регулярные повреждения котельных и тепловых сетей. Из-за гидравлических ударов участились аварии на тепловых сетях, что затрудняет проведение ремонтно-восстановительных работ, - доложил Эдуард Осипов.

По его словам, сказывается и аварийное отключение электроснабжения. По этой причине с начала отопительного периода было 2 714 остановок работы котельных. Дает от себе знать и изношенность сетей.

Разделяя ответственность, глава Минстроя ДНР обратил внимание на тяжелый труд работников коммунальных предприятий:

- Работая в условиях постоянных обстрелов и испытывая острую нехватку кадров, коммунальные службы прилагают максимум усилий, работают практически в круглосуточном режиме.

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