Глава ДНР заслушал отчеты мэра Донецка и министра ЖКХ, которые ночевали в одном из неотапливаемых домов Донецка

В Республике серьезно нацелены на решение коммунальных проблем. Фото: кадр из видео АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заслушал отчеты главы администрации Донецка Алексея Кулемзина и министра строительства и ЖКХ Эдуарда Осипова совместно с руководителем Администрации Главы ДНР Алексеем Никоноровым. Ранее Денис Пушилин поручил им провести ночь в одном из неотапливаемых домов в Киевском районе Донецка. Об этом лидер Республики рассказал в своем телеграм-канале.

— Руководители сами убедились, что отчеты подведомственных служб отличаются от реальной ситуации. Далее в неотапливаемые дома будут переселены еще и директора этих предприятий, — подчеркнул врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что на встрече прозвучали конструктивные предложения по выстраиванию коммуникаций между «Донбасстеплоэнерго», ЖЭКами и управляющими компаниями.

— Буду контролировать, насколько эти и другие меры, которые будут срочно приниматься, улучшат ситуацию с обеспечением теплом, — отметил врио Главы.

Напомним, что сегодня коммунальные работники устранили прорыв возле дома №22 по Киевскому проспекту. Отопления в нем не было с ноября.

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