В Донецке восстановили теплоснабжение дома, который не отапливался с осени

Работники ЖКХ устранили прорыв теплосети возле дома в Киевском районе Донецка. Фото: Минстрой ДНР

Работники ЖКХ в Донецке устранили порыв теплосети у дома № 22 на Киевском проспекте, в котором не было тепла с ноября. На очереди — ремонтные работы у дома №52. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Главы Донецкой Народной Республики.

— Ситуация с отоплением сложная. Для этого есть объективные причины: не хватает специалистов, нет доступа в брошенные квартиры, отсутствует вода. Работникам ЖКХ приходится работать в сложнейших условиях, за что им низкий поклон, — отметили в администрации Главы Республики.

В пресс-службе добавили, что есть также и случаи безответственного отношения к своим обязанностям, которые будут жестко пресекаться.

Напомним, что ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин предложил «переселить» глав городов и профильных руководителей ведомств в районы, откуда поступают жалобы на теплоснабжение.

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