В Республике намерены значительно улучшить ситуацию по сравнению с предыдущим зимним периодом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ДНР начали подготовку к новому отопительному сезону, чтобы значительно улучшить ситуацию по сравнению с предыдущим зимним периодом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин по итогам совещания с правительством и местными властями.

Он отметил, что специалисты уже приступили к ремонту систем централизованного отопления в регионе.

- Уже начались ремонтные работы по подготовке к следующему отопительному сезону, чтобы значительно улучшить ситуацию по сравнению с предыдущим периодом, - заявил лидер ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что Донецкая Народная Республика прошла самый сложный в истории отопительный сезон. Наиболее тяжелая ситуация наблюдалась в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой. Ограниченное водоснабжение не позволяло обеспечить стабильную работу котельных и создавало аварии из-за гидравлических ударов на тепловых сетях. Однако коммунальные службы приложили максимум усилий и работали практически в круглосуточном режиме, чтобы в домах жителей было тепло. Огромную помощь в этом оказали также российские власти и регионы-кураторы.

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