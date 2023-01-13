В Донецке резко усложнилась ситуация с бесперебойной подачей тепла населению

В городе фиксируют многочисленные порывы сетей. Фото: ТГ/Кулемзин

Самый больной вопрос на сегодня для жителей Донецка - это отопление. Из-за отсутствия воды и снижения температуры воздуха за окном резко усложнилась ситуация с бесперебойной эксплуатацией отопительных систем. В городе фиксируют многочисленные порывы сетей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Градоначальник проинформировал, что вместе с представителями «Донецктеплосети» посетил ряд проблемных объектов в разных районах города, где сейчас идут работы по устранению аварийных ситуаций и восстановлению подачи тепла населению. По словам мэра, ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме.

- Огромное спасибо сотрудникам коммунальных служб, ресурсоснабжающих организаций за их самоотверженный труд, - отметил он.

Отметим, ранее сообщалось, что в ДНР ведется работа по созданию единого трехзначного номера для консультаций по коммунальным вопросам. Люди массово жалуются на бездействие сотрудников профильных служб для урегулирования проблем с отоплением и водоснабжением, а также на отсутствие возможности дозвониться в диспетчерские службы водоканалов и ЖКУ.

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