В ДНР создадут единый номер для консультации по коммунальным вопросам

Скоро единый номер будет работать не только в Мариуполе, но и в других городах ДНР. Фото: ДНР Онлайн

В Донецкой Народной Республике ведется работа по созданию единого трехзначного номера для консультаций по коммунальным вопросам. Жители Республики жалуются на невозможность дозвониться в диспетчерские службы водоканалов и ЖКУ. Об этом рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогам еженедельного совещания с Правительством, органами исполнительной власти и главами городов и районов ДНР.

— Жалуются люди на бездействие сотрудников профильных служб для урегулирования проблем с отоплением и водоснабжением, а также на отсутствие возможности дозвониться в диспетчерские службы водоканалов и ЖКУ, — отметил Глава Республики, — Ведется работа по созданию единого трехзначного номера для консультаций населения по всем коммунальным вопросам.

Денис Пушилин добавил, что опыт создания такого номера есть в Мариуполе, и он приносит результаты.

— Скоро такие службы поддержки появятся и в других городах Республики, — добавил лидер ДНР.

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