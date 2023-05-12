В ДНР планируют привлекать волонтеров для ухода за детьми-сиротами в больницах

Такой присмотр должен благоприятно сказаться на здоровье детей. Фото: Администрация Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике планируют привлекать общественные и религиозные организации, а также благотворителей и волонтеров для ухода за детьми-сиротами в больницах. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета ДНР.

Там уточнили, что депутаты разработали соответствующий проект закона.

- Закон позволит привлекать негосударственные некоммерческие, в том числе общественные и религиозные организации, благотворительные фонды, а также отдельных граждан - добровольцев (волонтеров) для нахождения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в медицинской организации при оказании им медицинской помощи, и выполнения функций по присмотру и уходу за ними, - пояснили в пресс-службе парламента.

Сообщается, что такой уход за детьми должен благоприятно сказаться на их выздоровлении.

Напомним, уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова готовит масштабные проекты помощи детям-сиротам из ДНР. Так, в феврале детский омбудсмен в очередной раз со своей командой доставила в Республику гуманитарную помощь в рамках акции «Детям - в руки».

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