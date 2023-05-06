Для детей из ДНР летом организуют автобусные туры по городам России

Главной задачей таких поездок являются отдых и реабилитация детей. Фото: Минтранс ДНР

Этим летом благотворители хотят организовать для детей из ДНР несколько экскурсионно-туристических поездок. Фонд Феодора Болгарского совместно с другими православными фондами уже запланировал для ребят два автобусных тура по городам России. Об этом сообщили ДАН представители организации.

- Совместно с другими православными фондами фонд Феодора Болгарского планирует две поездки для детей: в августе 2023 года автобусную поездку духовно-просветительского характера по городам России и в сентябре для подростков, мальчиков - военно-патриотического содержания, чтобы вести работу не только с детьми с тяжелыми диагнозами, но и с обычными школьниками среднего и старшего школьного возраста в рамках единого и неделимого государства Россия, общей истории, общих культурно-нравственных и духовных ценностей, - пояснили там.

В фонде отметили, что главной задачей таких поездок являются отдых и реабилитация детей Донбасса, которые лишены детства и живут в условиях многолетнего вооруженного конфликта. Отметим, что подобные автобусные туры фонд уже организовывал в 2021 году. Тогда в них приняли участие 29 детей и 19 взрослых из ДНР.

Подобные автобусные туры фонд уже организовывал в 2021 году (архивное фото)

Напомним, ранее сообщалось, что при содействии благотворительного фонда Феодора Болгарского дети с особыми потребностями из Горловки проходят лечение в Чебоксарах. Реабилитационные курсы в местном медцентре с 2019 года прошли уже более 60 ребят, некоторые детки - неоднократно.

Известно также, что помощь оказывается детям со сложными заболеваниями, чьи родные не могут самостоятельно оплатить дорогостоящее лечение. Данные о тех, кто нуждается в нем, предоставляет администрация Горловки, а сама реабилитация организована на основании договоров, заключенными между мэрией Горловки, фондами Феодора Болгарского (Москва) и «Время помогать» (Чебоксары).

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