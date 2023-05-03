Дети с тяжелыми заболеваниями из Горловки проходят курсы реабилитации в Чебоксарах

Помощь оказывается детям, чьи родные не могут самостоятельно оплатить дорогостоящее лечение (архивное фото) Фото: Иван МАКЕЕВ

Детей с особыми потребностями из Горловки лечат в Чебоксарах. Реабилитационные курсы в местном медцентре с 2019 года прошли уже более 60 ребят. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе московского благотворительного фонда Феодора Болгарского.

Там отметили, что часто дети возвращаются на повторный курс лечения. Содействие в этом оказывают благотворители.

- Совместно с фондом «Время помогать» города Чебоксары работа ведется с 2019 года: 62 ребенка с тяжелыми диагнозами из города Горловки ДНР прошли реабилитационные курсы в республиканском медицинском центре города Чебоксары, некоторые детки - неоднократно, - проинформировали в пресс-службе.

Сообщается также, что помощь оказывается детям со сложными заболеваниями, чьи родные не могут самостоятельно оплатить дорогостоящее лечение. Данные о тех, кто нуждается в нем, предоставляет администрация Горловки, а сама реабилитация организована на основании договоров, заключенными между мэрией Горловки, фондами Феодора Болгарского (Москва) и «Время помогать» (Чебоксары).

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