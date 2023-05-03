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НовостиОбщество3 мая 2023 11:15

Дети с тяжелыми заболеваниями из Горловки проходят курсы реабилитации в Чебоксарах

С 2019 года там уже пролечились более 60 детей
Ирина ДМИТРИЕВА
Помощь оказывается детям, чьи родные не могут самостоятельно оплатить дорогостоящее лечение (архивное фото)

Помощь оказывается детям, чьи родные не могут самостоятельно оплатить дорогостоящее лечение (архивное фото)

Фото: Иван МАКЕЕВ

Детей с особыми потребностями из Горловки лечат в Чебоксарах. Реабилитационные курсы в местном медцентре с 2019 года прошли уже более 60 ребят. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе московского благотворительного фонда Феодора Болгарского.

Там отметили, что часто дети возвращаются на повторный курс лечения. Содействие в этом оказывают благотворители.

- Совместно с фондом «Время помогать» города Чебоксары работа ведется с 2019 года: 62 ребенка с тяжелыми диагнозами из города Горловки ДНР прошли реабилитационные курсы в республиканском медицинском центре города Чебоксары, некоторые детки - неоднократно, - проинформировали в пресс-службе.

Сообщается также, что помощь оказывается детям со сложными заболеваниями, чьи родные не могут самостоятельно оплатить дорогостоящее лечение. Данные о тех, кто нуждается в нем, предоставляет администрация Горловки, а сама реабилитация организована на основании договоров, заключенными между мэрией Горловки, фондами Феодора Болгарского (Москва) и «Время помогать» (Чебоксары).

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