Привезли гуманитарную помощь детям

Мария Львова-Белова в детей вкладывает всю душу.

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова несколько дней находилась в Донбассе с рабочей поездкой. В ДНР детский омбудсмен в очередной раз со своей командой доставила гуманитарную помощь в рамках акции «Детям - в руки».

ГЕРОИ ВДВОЙНЕ

Мария Львова-Белова встретилась в Макеевке с семьями, воспитывающими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Вы герои вдвойне, - обратилась к многодетным родителям детский омбудсмен. - Вы не только остались в республике, но и из-за всех сил заботитесь о своих детях.

Омбудсмен передала необходимую им гуманитарную помощь - обогреватели, одеяла и продуктовые наборы. А также в очередной раз навестила шестерых детей в Макеевке, которых воспитывает старшая сестра. Их родители умерли один за другим.

- Страшно подумать, сколько трудностей легло на хрупкие девичьи плечи. Самому младшему всего 4 годика, а старшему - 16 лет. Дети рады всему: от одежды и обуви до игрушек и сладостей, - говорит Мария Львова-Белова.

За последние две недели волонтеры донецкого штаба акции «Детям - в руки» посетили двадцать многодетных семей Донецка и республики в целом. Привезли им продукты, бытовую химию, детское питание, подгузники, канцелярию, одеяла, сладости и подарки.

- Все, кто подал заявку на гуманитарную помощь и получил сообщение, что она в обработке, обязательно получат необходимый набор. Сейчас снова формируются наборы, и совсем скоро представители акции «Детям - в руки» будут стоять и у вашего порога, - сообщили волонтеры.

Напомним, акция «Детям - в руки» начала свою работу в Донбассе в июле 2022 года под эгидой уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

ОТРЕМОНТИРУЮТ ИНТЕРНАТ

Детский омбудсмен привезла со своей командой гуманитарный груз в Шахтерский дом-интернат. Это столь необходимые генераторы, стиральные и швейные машины, мебель, средства гигиены и игрушки.

- Чтобы помочь, в январе запустили благотворительную акцию «Счастливое детство». Это совместный проект с Фондом святителя Василия Великого, который основал один из самых богатых людей России Константин Малофеев. В Шахтерский дом-интернат привезли денежный сертификат на три миллиона, чтобы на них отремонтировать и благоустроить дом-интернат, - рассказала детский омбудсмен.

Вместе с директором интерната Мария Львова-Белова осмотрела помещения, которые нужно отремонтировать в первую очередь. А ребята устроили для гостей из Москвы большой концерт.

- Заметно, что соскучились по гостям и общению, - в конце мероприятия отметила Львова-Белова.

ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ - В ПРИОРИТЕТЕ

Во время приезда в ДНР Мария Львова-Белова по традиции встретилась с руководителем республики Денисом Пушилиным.

- Каждый приезд в республику уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка посвящен вопросам практической помощи детям-сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этот раз обсудили открытие у нас Федерального подросткового центра. Его сотрудники будут заниматься социализацией трудных подростков. Особая признательность Марии Львовой-Беловой за реализацию проекта «Дети Донбасса в семьях». Наша цель - чтобы ни один ребенок не воспитывался вне семьи, - сказал Денис Владимирович.

С Марией Львовой-Беловой они договорились к концу этого года начать запускать проекты по усыновлению детей-сирот.

Ранее детский омбудсмен рассказывала, что о приеме детей из Донбасса в опытные приемные семьи, готовые брать ребятишек с особенностями развития и в семейные группы (по трое, четверо и пятеро детей), она договорилась с губернаторами одиннадцати регионов - Астраханской, Волгоградской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Самарской, Тюменской и Челябинской областей.

СПРАВКА «КП»

Мария ЛЬВОВА-БЕЛОВА (ее девичья фамилия) еще в юности решила, что должна помогать сиротам и инвалидам. Впоследствии Мария посвятила себя волонтерской и общественной деятельности, а к 37 годам стала детским омбудсменом.

Помимо чужих детей, уроженка Пензы занимается и собственными: растит пятерых кровных, пятерых приемных ребят, в том числе мальчишку из Мариуполя, и является опекуном 13 воспитанников детских домов. Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова замужем за православным священником Павлом Когельманом, который раньше работал программистом.

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