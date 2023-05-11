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НовостиОбщество11 мая 2023 9:56

Около полутора миллионов рублей были направлены за последний год на оказание помощи детям Донбасса

Средства привлек благотворительный фонд Федора Болгарского
Ирина ДМИТРИЕВА
Благотворители оказывают адресную помощь и оказывают содействие в реабилитации детей, пострадавших от конфликта на Донбассе (архивное фото)

Благотворители оказывают адресную помощь и оказывают содействие в реабилитации детей, пострадавших от конфликта на Донбассе (архивное фото)

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около полутора миллионов рублей удалось направить за последний год на оказание помощи детям Донбасса. Содействие в сборе средств оказал благотворительный фонд Федора Болгарского. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе организации.

- За последний год фонду удалось привлечь на оказание помощи около 1 500 000 рублей по программе «Помощь детям Донбасса», - рассказали там.

Сообщается, что фонд оказывает не только адресную поддержку семьям, но также помогает медицинским учреждениям в новых регионах РФ. К примеру, он организовал доставку гуманитарной помощи в госпиталь в Горловке, перинатальный детский центр в Херсоне и т.д.

Напомним, ранее сообщалось, что этим летом благотворители хотят организовать для детей из ДНР несколько экскурсионно-туристических поездок по городам России. Также при содействии фонда Феодора Болгарского дети с особыми потребностями из Горловки проходят лечение в Чебоксарах.

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