Двое детей ранены обстрелом ВСУ в селе под Угледаром

Пострадали девочка 2015 и мальчик 2016 годов рождения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Двое детей получили ранения в результате обстрела ВСУ села Старомайорское, которое входит в зону ответственности администрации Волновахского района. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что пострадали девочка и мальчик. На момент обстрела они находились на улице Шевченко.

- По улице Шевченко ранены двое детей - девочка 2015 и мальчик 2016 годов рождения, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой же улице была ранена женщина 1980 года рождения.

Напомним, за прошедшие сутки украинские боевики ранили в ДНР 15 мирных жителей, среди них двое детей. Один из пострадавших в Центрально-Городском районе Горловки скончался от полученных травм.

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