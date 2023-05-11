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НовостиПолитика11 мая 2023 18:59

В Горловке один из пострадавших при обстреле ВСУ скончался от полученных травм

Остальным раненным оказывают медпомощь
Виктория ПОДАРОВА
Прямое попадание снаряда зафиксировано в кровлю дома по улице Гагарина. Фото: Приходько/ТГ

Прямое попадание снаряда зафиксировано в кровлю дома по улице Гагарина. Фото: Приходько/ТГ

От полученных ранений при обстреле ВСУ скончался мирный житель Горловки. Ранее украинские боевики нанесли удар по центру города из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив семь ракет. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— Один из раненых обстрелом ВФУ мирных жителей Горловки скончался от полученных травм. Вечная память. Зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в кровлю дома по улице Гагарина, — отметил Приходько.

Напомним, что число пострадавших в Горловке возросло до восьми. Повреждения получили жилые дома в Центрально-Городском районе Горловки на нескольких улицах, а также многопрофильный техникум и газопровод. Днем украинские боевики обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня «Ураган», выпустив одну ракету.

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