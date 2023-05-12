Число раненых мирных жителей в ДНР увеличилось до шести

От украинских обстрелов страдают мирные люди Фото: Иван ЖИЛЯК

Число мирных жителей, получивших ранения в ДНР, увеличилось до шести. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили данные о пострадавших с начала текущих суток. Так, в частности, сообщается о том, что 12 мая в Кировском районе Донецка по улице Токарева были ранены женщины 1950 и 1963 годов рождения, а в Куйбышевском по улице Тимура - мужчина 1961 года рождения.

В поселке Александровка на западной окраине Донецка по улице Кирова пострадал мужчина 1957 года рождения.

Тем временем в Енакиево мирный житель подорвался на мине.

- В результате подрыва на ВОП на водоеме «Водобуд» получил ранение мужчина 1972 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что в селе Старомайорское западнее Угледара на улице Шевченко была ранена женщина 1980 года рождения.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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