Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении мужчины в поселке Александровка при обстреле ВСУ

Инцидент произошел на улице Кирова (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В пригороде Донецка в результате обстрела ВСУ ранен пожилой мужчина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Мэр уточнил, что инцидент зафиксирован в поселке Александровка, расположенном в западной части города.

- В результате обстрела поселка городского типа Александровка по улице Кирова получил ранение мужчина 1957 года рождения, - проинформировал он.

Напомним, что сегодня украинские боевики ранили также мирную жительницу 1953 года рождения в Кировском районе Донецка. Женщина получила ранение во дворе собственного дома в поселке Рутченково. Сообщалось также, что ВСУ убили мирного жителя в Киевском районе Донецка. Ранее украинские боевики нанесли массированный удар сразу по трем городам ДНР - Макеевке, Донецку и Горловке. ВСУ обстреляли населенные пункты с использованием реактивной системы залпового огня, выпустив 15 ракет. Обстрел велся из временно оккупированных Орловки и Дзержинска.

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