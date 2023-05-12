ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку из РСЗО

Массированный удар был нанесен сразу по трем крупным городам ДНР. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Донецку, Макеевке и Горловке, выпустив 15 ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенных пунктах Орловка и Дзержинск. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 11:45 зафиксирован обстрел Червоногвардейского района Макеевки из реактивной системы залпового огня. По городу выпущено пять ракет с позиций украинских боевиков, расположенных в Орловке. Также зафиксирован обстрел Киевского района Донецка и Никитовского района Горловки. По ним выпущено также по пять ракет из РСЗО, — отметили в ведомстве.

Напомним, что утром ВФУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 мм. В результате обстрела погиб мирный житель.

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