Украинские боевики ранили мирную жительницу в Кировском районе Донецка

В результате артиллерийского обстрела ранение получила мирная жительница 1953 года рождения (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела со стороны ВСУ Кировского района Донецка ранение получила одна мирная жительница. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Кировского района в поселке Рутченково во дворе собственного дома получила ранения женщина 1953 года рождения, — отметил градоначальник.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что по району около 11:00 было выпущено пять артиллерийских снарядов калибром 155 мм.

Напомним, что ранее украинские боевики нанесли массированный удар сразу по трем городам ДНР — Макеевке, Донецку и Горловке. ВСУ обстреляли населенные пункты с использованием реактивной системы залпового огня, выпустив 15 ракет. Обстрел велся из временно оккупированных Орловки и Дзержинска.

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