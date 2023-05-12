ВСУ убили мирного жителя в Киевском районе Донецка

Еще один мирный житель Донецка стал жертвой украинских боевиков. Фото: Архив КП

В результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка погиб мирный житель. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин.

В результате обстрела Киевского района погиб мужчина 40-50 лет. Анкетные данные уточняются, — поделился мэр в своем телеграм-канале.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отметили, что около 08:40 ВФУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Ласточкино.

Напомним, что за сутки в ДНР ранения получили 15 мирных жителей, один мужчина скончался от полученных травм в Центрально-Городском районе Горловки. Среди пострадавших было двое детей 2010 и 2019 годов рождения.

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