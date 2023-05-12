Мужчина подорвался на взрывоопасном предмете на водоеме в Енакиево

Почти вся территория региона является зоной повышенного риска, поскольку здесь до сих пор ведутся боевые действия, и земля буквально нашпигована неразорвавшимися снарядами и минами
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Мирный житель получил ранения в Енакиево, подорвавшись на взрывоопасном предмете. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Там уточнили, что инцидент произошел на территории водоема «Водобуд».
- В результате подрыва на ВОП на водоеме «Водобуд» получил ранение мужчина 1972 года рождения, - проинформировали наблюдатели.
Напомним, 27 апреля, в Пролетарском районе Донецка случилась трагедия - четверо детей возрастом пострадали от взрывоопасного предмета. Все они находились в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожало. Как рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин, детям была оказана вся необходимая помощь. Руководитель Республики отметил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории населенных пунктов региона могут находиться опасные снаряды, мины и другие взрывоопасные предметы. Люди подвергаются каждый день риску. В этот раз жертвами оказались дети.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка
Инцидент произошел на улице Бирюзова (подробнее)