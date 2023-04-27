Денис Пушилин рассказал о состоянии подорвавшихся в Донецке детей

Глава региона отметил, что на месте происшествия уже работают экстренные службы. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Детям, пострадавшим от взрыва ВОП в Пролетарском районе Донецка, оказывается необходимая медицинская помощь. Все они находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. Об этом заявил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, чудовищность ситуации состоит в том, что в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории населенных пунктов Республики могут находиться неразорвавшиеся снаряды и мины.

- Наши люди подвергаются каждый день риску. Вот и сегодня жертвами оказались дети, - заявил он.

Глава региона отметил, что на месте происшествия уже работают экстренные службы. Он призывал всех взрослых жителей еще раз рассказать детям про опасность, которую несут с собой взрывоопасные предметы, и правила поведения при обнаружении таких.

- В это сложное для всех время надо быть втройне бдительными, - подчеркнул Денис Пушилин и пожелал пострадавшим ребятам скорейшего выздоровления.

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