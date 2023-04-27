Четверо детей ранены в Донецке от подрыва на взрывоопасном предмете

Инцидент зафиксирован в тыловом Пролетарском районе города Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецке в результате подрыва взрывоопасного предмета пострадали дети. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что инцидент зафиксирован в тыловом Пролетарском районе. Там получили ранения четверо детей.

- Пострадавшие доставлены в травматологию. Подробности уточняются, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики сбросили боеприпас на поселок Абакумова в Кировском районе Донецка с беспилотного летательного аппарата. В результате сброса снаряда были повреждены два легковых автомобиля, обошлось без жертв.

Днем ранее из-за сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ над Кировским районом Донецка пострадали двое мирных людей. По улице Токарева, 11 была ранена женщина 1953 года рождения, а по улице Токарева, 12 ранен мужчина 1972 года рождения. Оба пострадавших были госпитализированы в ДОКТМО.

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