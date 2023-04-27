Украинские боевики сбросили боеприпас с БПЛА в Кировском районе Донецка

Украинские боевики продолжают наносить удары по городу, в том числе с использованием БПЛА (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины сбросили боеприпас на поселок Абакумова в Кировском районе Донецка с беспилотного летательного аппарата. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин.

— В результате сброса фашистских снарядов с беспилотного летательного аппарата в пос. Абакумова Кировского района повреждено два легковых автомобиля, — отметил мэр.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что боеприпас был сброшел около 11:54.

Напомним, что ранее ВФУ обстреляли поселок Пантелеймоновка. Разрывы снарядов были слышны в парковой зоне, а также в районе детского сада и на территории местного завода. В результате обстрела погиб один мирный житель, двое — получили ранения. Поврежден также жилой многоквартирный дом.

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