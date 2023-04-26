ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника над Донецком, ранены мужчина и женщина

Инцидент был зафиксирован в Кировском районе города по улице Токарева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинские боевики сбросили боеприпас с беспилотника над Донецком. В результате пострадали двое мирных людей. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что инцидент был зафиксирован в Кировском районе города по улице Токарева.

- В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице Токарева, 11 ранена женщина 1953 года рождения, по улице Токарева, 12 ранен мужчина 1972 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Тем временем в администрации Донецка уточнили, что оба пострадавших были госпитализированы в ДОКТМО.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины обстреляли село Кременец в Петровском районе Донецка. В результате обстрела по улице Степной ранена женщина 1942 года рождения.

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