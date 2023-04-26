ВФУ обстреляли Петровский район Донецка, ранена мирная жительница

Мирные районы города продолжают страдать от обстрелов ВСУ (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины обстреляли село Кременец в Петровском районе Донецка. В результате обстрела ранение получила пожилая мирная жительница. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела села Кременец по ул. Степной ранена женщина 1942 года рождения, — отметил мэр.

Кулемзин подчеркнул, что в результате обстрела Петровского района в многоквартирном доме по улице Великоанадольской повреждены кровля и потолок.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины подчеркнули, что за два часа по Петровскому району города было выпущено 15 снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в районах населенных пунктов Курахово и Ильинка. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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