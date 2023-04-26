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НовостиПолитика26 апреля 2023 11:56

ВФУ обстреляли Петровский район Донецка, ранена мирная жительница

Украинские боевики продолжают наносить удары по территории Республики
Виктория ПОДАРОВА
Мирные районы города продолжают страдать от обстрелов ВСУ (архивное фото)

Мирные районы города продолжают страдать от обстрелов ВСУ (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины обстреляли село Кременец в Петровском районе Донецка. В результате обстрела ранение получила пожилая мирная жительница. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела села Кременец по ул. Степной ранена женщина 1942 года рождения, — отметил мэр.

Кулемзин подчеркнул, что в результате обстрела Петровского района в многоквартирном доме по улице Великоанадольской повреждены кровля и потолок.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины подчеркнули, что за два часа по Петровскому району города было выпущено 15 снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в районах населенных пунктов Курахово и Ильинка. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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