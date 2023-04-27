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НовостиПолитика27 апреля 2023 18:41

В Донецке устанавливают вид боеприпаса, от взрыва которого получили ранения четверо детей

Характер последствий подрыва не позволяет говорить о том, что это была мина «Лепесток»
Ирина ДМИТРИЕВА
На месте происшествия уже работают специалисты, которые устанавливают источник взрыва. Фото (архив): МЧС ДНР

На месте происшествия уже работают специалисты, которые устанавливают источник взрыва. Фото (архив): МЧС ДНР

В СЦКК ДНР уточнили подробности инцидента, зафиксированного сегодня в Пролетарском районе Донецка. Напомним, там в результате подрыва взрывоопасного предмета пострадали четверо детей.

- В результате подрыва взрывоопасного предмета по улице Липецкой, 79 ранения различной степени тяжести получили четверо детей: мальчики 2010 и 2011 годов рождения, двое парней 2009 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается, что пострадавшие дети были доставлены в Республиканский травматологический центр, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В СЦКК подчеркнули, что характер последствий взрыва не позволяет говорить о том, что дети пострадали от противопехотной мины «Лепесток».

- По словам очевидцев, ребята нашли на дороге взрывоопасный предмет, который сдетонировал при попытке столкнуть его с дороги, - рассказали в представительстве, отметив, что на месте происшествия уже работают специалисты, которые устанавливают источник взрыва.

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