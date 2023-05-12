За сутки ВСУ ранили в ДНР 15 мирных жителей, один человек погиб

В результате обстрелов Республики ранения получили 15 мирных жителей, один человек скончался от полученных травм (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки 94 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, обстреляв 11 населенных пунктов региона. В результате обстрела ранения получили 15 мирных жителей, среди них двое детей. Один из пострадавших в Центрально-Городском районе Горловки скончался от полученных травм. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 44 жилых домостроения в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник совершил 33 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — 57 обстрелов из РСЗО «Град» и «Ураган», артиллерии 155, 152 и 122 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что за сутки украинские боевики выпустили по ДНР 504 различных боеприпаса.

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