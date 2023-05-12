Мэр Кулемзин: Горячее водоснабжение в Донецке появится после запуска второй нитки водовода из реки Дон

Горячее водоснабжение в Донецке будет восстановлено Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Горячее водоснабжение в Донецке вернут после того, как будет запущена вторая нитка нового водовода из реки Дон. Об этом сообщил в ходе прямой линии с жителями мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что потребность Донецка в горячей воде составляет порядка 30-40 тысяч кубометров в сутки. Получить такой объем воды можно будет с вводом в строй второй нитки водовода «Дон - Донбасс».

- Возобновление в полном объеме подачи горячей воды я бы связывал с введением в эксплуатацию второй нитки водовода из реки Дон, - сказал Кулемзин.

Сообщается также, что расчетом тарифа займется профильная комиссия.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что вопрос с водоснабжением Республики напрямую зависит от хода специальной военной операции. Полноценно обеспечить регион водой удастся только после полного освобождения канала «Северский Донец», а значит, территорий Славянска и части Харьковской области. Также сообщалось, что в ДНР на ежедневную подачу воды планируют перейти с начала июля.

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