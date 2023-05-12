Коммунальные службы Донецка укомплектованы кадрами менее чем на треть

В городе острая нехватка рабочих рук. Фото: Минстрой ДНР

В Донецке наблюдается острый дефицит рабочих рук в коммунальной сфере. Об этом в ходе прямой линии с жителями сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что укомплектованность кадрами жилищно-коммунальных предприятий в столице ДНР составляет сейчас менее 30 процентов. При этом в городе уже начали готовиться к предстоящей зиме. Помощь в этом оказывают московские специалисты.

- Сегодня шеф-регион Москва ведет подготовку к осенне-зимнему периоду в пяти районах, 70 бригад работают. Ведется замена необходимых коммуникаций, обрисовки систем. В четырех районах мы будем справляться собственными силами и имеющимися у нас ресурсами, - заявил Кулемзин.

Напомним, в ДНР начали подготовку к новому отопительному сезону, чтобы значительно улучшить ситуацию по сравнению с предыдущим зимним периодом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин. Он отметил, что специалисты уже приступили к ремонту систем централизованного отопления в регионе. Ранее сообщалось, что Донецкая Народная Республика прошла самый сложный в истории отопительный сезон.

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