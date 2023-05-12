В ДНР сформировали 77 бригад для ликвидации аварий

Аварийные бригады полностью сформированы и укомплектованы всем необходимым. Фото: Минугля ДНР

В Донецкой Народной Республике сформировали и полностью укомплектовали поряка 77 аварийных бригад, которые занимаются восстановлением коммунальной и энергетической инфраструктуры региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

— Для ликвидации аварийных ситуаций на территории Республики при участии шеф-регионов России сформированы и укомплектованы 77 бригад, в которые вошли 355 специалистов и 137 единиц техники, — заявил замглавы Минстроя ДНР Владимир Дубовка.

Дубовка подчеркнул, что регионы России продолжают помогать Республике, в том числе с поставками коммунальной техники. Замминистра заявил, что в ДНР передали свыше 260 единиц спецтехники. Мусоровозы, уборочные автомобили, дорожную технику, тракторы, самосвалы и погрузчики передали в Горловку, Донецк, Макеевку, а также распределили по четырем районам Донецкой Народной Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генеральные планы новых регионов России будут утверждены до конца 2023 года

Новые субъекты смогут участвовать во всех государственных программах (подробнее)