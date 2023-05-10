Два частных дома загорелись при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Последствия обстрела украинскими войсками жилого сектора в Петровском районе Донецка. Фото: РИА Новости

В результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка загорелись два частных дома. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщили РИА Новости.

Ранее стало известно, что Петровский район Донецка вновь подвергся массированному артобстрелу со стороны ВСУ. Как отметил глава администрации города Алексей Кулемзин, обстрелом было повреждено остекление многоквартирного жилого дома по улице Косарева.

Тем временем очевидцы сообщили о повреждениях многоквартирного дома по улице Соколовского. Там, по словам местных жителей, один из снарядов попал в крышу дома, повредив квартиру на верхнем этаже и остекление в других. На улице Бойцевой был прилет в частный дом, он загорелся.

Тем временем в СЦКК ДНР заявили, что Петровский и Кировский районы Донецка попали под вражеский артобстрел в 17:10. Со стороны Красногоровки украинские войска выпустили по этой части города 6 снарядов калибром 155 мм.

Напомним, украинские боевики продолжают обстреливать территорию ДНР. Сегодня ВСУ выпустили по Благодатному 12 снарядов. А за прошедшие сутки они накрыли огнем 11 населенных пунктов Республики.

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